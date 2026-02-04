プルデンシャル生命保険のロゴ＝東京都千代田区外資系のプルデンシャル生命保険は4日、新規契約の販売活動を9日から90日間自粛すると発表した。営業社員らが顧客から多額の金銭をだまし取るなどした不正に関連し、ガバナンス（企業統治）や営業制度の改革を優先する。1日付で社長を辞任した間原寛氏が予定していた顧問就任を見送り、退職したことも明らかにした。今後はプルデンシャルの業務に関与しない。新規販売の自粛期間