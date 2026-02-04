『国宝』、『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』、『爆弾』、『８番出口』など日本映画に数々のヒット作が生まれ活況となった2025年。さらにNetflixなど配信発のドラマや、気鋭のクリエイターを起用した映画クオリティの連続ドラマ、「BL」など多彩なテーマを取り入れた深夜枠のドラマなど、新たなスターが生まれる土壌が豊かになっていることが感じられる。そんな中、オーディション＆エンタメ情報サイト「デビ