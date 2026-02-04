東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.76高値9.78安値9.65 9.94ハイブレイク 9.86抵抗2 9.81抵抗1 9.73ピボット 9.68支持1 9.60支持2 9.55ローブレイク シンガポールドル円 終値122.67高値122.73安値122.20 123.40ハイブレイク 123.06抵抗2 122.87抵抗1 122.53ピボット 122.34支持1 122.00支持2 121.81ローブレイ