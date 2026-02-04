ドジャースは3日（日本時間4日）、マイク・シアニ外野手（26）を獲得したことを発表。それを受け、アンディ・イバネス内野手（32）をメジャー40人枠から外す、事実上の戦力外となるDFAとしたことも発表した。同外野手は22年にレッズでメジャーデビューを果たし、23年シーズン中にカージナルスに移籍。24年には自己最多の124試合に出場し、打率.228、2本塁打、20打点を記録した。同年には20盗塁を記録するなど、守備・走塁を武