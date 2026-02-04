・ＮＹダウ４９２４０．９９（－１６６．６７） 高値４９６５３．１３ 安値４８８３２．７８ ・Ｓ＆Ｐ５００６９１７．８１（－５８．６３） ・ナスダック総合指数２３２５５．１８（－３３６．９３） 出所：MINKABU PRESS