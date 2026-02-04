[2.3 カラバオ杯準決勝第2戦 アーセナル 1-0 チェルシー]カラバオ杯は3日、準決勝第2戦を行い、アーセナルがチェルシーを1-0で下し、2試合合計4-2で決勝進出を決めた。1月14日にチェルシーのホームで開催された第1戦では、アーセナルがDFベン・ホワイト、FWビクトル・ギェケレシュ、MFマルティン・スビメンディのゴールで3-2で勝利を収めていた。チェルシーはFWアレハンドロ・ガルナチョの2ゴールでファイナルへの望みを繋いで