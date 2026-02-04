[2.3 DFBポカール準々決勝 レバークーゼン 3-0 S・パウリ]冬の移籍市場で京都サンガF.C.からザンクト・パウリに加入したFW原大智が3日、DFBポカール(ドイツ国内杯)準々決勝レバークーゼン戦で初めてベンチ入りすると、後半35分から途中出場し、新天地デビューを果たした。チームは0-3で敗れ、ベスト8敗退に終わった。S・パウリはリーグ戦主力のMF藤田譲瑠チマ、同じく冬の移籍市場で加入したDF安藤智哉がカップ戦でも先発。そ