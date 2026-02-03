「ナイキ（NIKE）」のアウトドアカテゴリー「オール・コンディションズ・ギア（ACG）」が、ブランドを刷新することを発表した。【画像をもっと見る】ACGは、ナイキのアウトドア部門を担うカテゴリーとして、トレッキングを中心とするラインナップで1991年にスタート。トレイル、山岳などさまざまなフィールドで活動するアスリートに向けたギアを提供しているほか、トレイル業界の発展のため、崇礼168ウルトラトレイルのスポン