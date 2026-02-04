歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、長女・麗禾（14 ）、長男・勸玄（12）の姉弟ショットを投稿し、その反響に驚いたことを明かした。【映像】大反響を呼んだ麗禾＆勸玄の姉弟ショット2月3日、成田山節分会に参加した團十郎親子。ブログでは豆まきの様子や、10年前に勸玄さんと参加した時の姿など、節分についても発信してきた。またXでは「節分です」と、麗禾さんと勸玄さんの2ショットを披露。「もうこんなに大きくなって お二