タレント、モデルの桃月なしこ（30）が4日までに、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。発売中の雑誌「別冊ヤングチャンピオン」で表紙グラビアを飾っており「本日2／3(火)発売別冊ヤングチャンピオンの表紙を飾らせていただいてます！バレンタイン〜なかんじで黒い大きなリボンの衣装の表紙が目印です是非ゲットしてください」と、バスト部分がリボン風の黒ビキニに角をつけ舌を出すオフショットを添え