Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、本編シーンをふんだんに使用した最新特報映像が解禁。さらに、ティザービジュアルをあしらったムビチケ前売券の発売も発表された。【動画】原作再現度が高すぎるキャラが暴れまくり！『SAKAMOTO DAYS』特報映像2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する大ヒット