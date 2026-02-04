【リビーニョ（イタリア）３日＝宮下京香】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ビッグエア男子の公式練習が会場のリビーニョ・スノーパークで行われた。世界選手権覇者の木俣椋真（ヤマゼン）は「今のところ（調整は）順調。緊張もあまりなく、楽しくできている。一生に一度あるか、ないかという舞台。とにかく楽しみたい」と胸を高鳴らせた。５日（日本時間６日）の予選、７日（同８日）の決勝が行われる夜