グループBLACKPINK（ブラックピンク）のメンバーであるロゼが、1日（現地時間）に開かれた第68回グラミー賞でオープニング公演を行った感想をファンに伝えた。ロゼは3日、自身のインスタグラムを通じて「グラミー賞のオープニング公演ができて本当に楽しかった」とし、「光栄で夢のような出来事だった。本当に信じられない」と喜びを綴った。ロゼは授賞式の後、ブルーノ・マーズと隣合わせで座りピザをかじる写真を公開し、「生涯