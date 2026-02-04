米国が中東に最近配備した空母に3日（現地時間）、イランの無人機（ドローン）が接近し、米戦闘機がこれを撃墜した。米国とイランが6日の会談を通じて核協議をはじめ外交解決策を摸索する中、会談を3日後に控えて米軍を狙ったイラン軍の挑発が発生し、中東地域の緊張がまた高まっている。米中央軍司令部はこの日、空母「エイブラハム・リンカーン」に攻撃的に接近したイラン無人機シャヘド−139ドローンを米海軍戦闘機が撃墜したと