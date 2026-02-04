「フル規格にして！」の声ある山形新幹線は「平常運転」2026年1月下旬に「この冬で最強最長」と恐れられた寒波が襲った中で、筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）は東京駅で山形新幹線の8時56分山形行き「つばさ」129号に乗り込みました。東北地方で雪による列車の運休や遅延が相次ぐ中での山形行きとなりました。【これで“平常運転”かよ…！】E8系が定刻で走った“恐るべきドカ雪”（写真で見る）山形新幹線は2024年3