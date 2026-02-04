2月2日深夜放送のテレビ朝日系『キョコロヒー』に、SixTONES・高地優吾が出演。オーディションでのエピソードを語った。【関連】Snow Man阿部亮平、Aぇ! group正門良規＆SixTONES高地優吾との“意外な組み合わせ”で食事へ「嬉しかったよ」番組中、オーディションでのエピソードについて聞かれた高地は、「僕はオーディションやる気なかったんで」「何百人いて、らせん階段の下にずっと座ってたんですよね」と切り出した。続けて、