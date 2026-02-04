丸大食品の「ひとくちカルパス」がSNSで人気のキャラクターコンテンツ『パペットスンスン』とコラボし、スンスンたちがパッケージを彩る限定商品を全国のセブン‐イレブンで2月上旬から先行発売する。4月上旬からは、全国のスーパーマーケットなどでも販売する予定。クセになる癒し系コンテンツ！SNSで話題の『パペットスンスン』『パペットスンスン』は、主人公のスンスンとその仲間たちが繰り広げる、シュールで温かい日常を描