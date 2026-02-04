第一生命ホールディングスが、国内のおよそ5万人の社員に対し、平均7%の賃上げを行う方針であることがわかりました。【映像】平均7%の賃上げを行う方針の第一生命HD第一生命によりますと、平均7%の賃上げは3年連続です。営業職員およそ3万5000人は月1万1000円のベースアップのほか営業活動支援費として年4万円分の支援を検討しています。労働組合との協議を経て正式に決まれば4月から実施する予定です。物価高への対応に加え