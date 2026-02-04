東京・板橋区にある2階建ての会社事務所で火事があり、この会社の社長の男性が死亡しました。【映像】現場付近の様子きのう午後10時前、板橋区前野町にある2階建ての金属加工会社の事務所で「火と黒い煙がでている」と119番通報がありました。消防車などあわせて20台が出動し、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、2階にある部屋の20平方メートルほどが焼けました。この火事で、会社社長の70代の男性が死亡しました。