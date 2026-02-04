NHK「豊臣兄弟！」では、織田信長の“美濃攻略”が始まった。なぜ信長は実績の曖昧な藤吉郎に任せたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。織田信長公銅像（清洲公園）（写真＝Bariston／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■“美濃攻略の第一歩”となった鵜沼城ついに、信長の天下布武への第一歩である美濃攻略が始まった、大河ドラマ「豊臣兄弟！」第5回。藤吉郎（池松壮亮）・小一郎（仲野太賀