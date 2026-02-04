出張時の交通費は、会社が負担してくれるとはいえ、その取り扱いには注意が必要です。新幹線の早割や通常料金など、どの料金でチケットを取るかによって、社内での扱いや経理処理が変わることもあります。なぜ、割引があるのに、あえて通常料金を選ぶのでしょうか？ ルールに従っていれば問題はないのでしょうか？ 本記事では、出張時の新幹線代にまつわる素朴な疑問を、制度や実務の観点から解説していきます。