前からいいなと思っていた男性とLINEでやりとりしたいけれど、どのように連絡すれば不自然に思われないか迷ってしまう。世の男性は、いったいどんなLINEであれば「ちょっとうれしい」と感じるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「暇なときに女性からもらうとうれしいLINE」をご紹介します。【１】「あなたのことがふと頭に浮かんだから」と前置きがある「なんでもないときに自分