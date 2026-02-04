◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東日本ブロック予選第５６回春季全国大会・東日本ブロック予選【小学生の部】の組み合わせが決まった。代表枠は４。１６チームが４組に分かれリーグ戦を行い、上位２チームの対戦で代表チームが決まる。小学生の部は６年生の最後の大会となり、昨夏の選手権は深谷、勝呂（ともに埼玉西）が４強入りしている。昨年１１月のＭＬＢＣＵＰでは勝呂が準優勝した。