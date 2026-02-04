ドイツ１部アウクスブルクは３日、Ｃ大阪Ｕ―１８所属のＦＷ小野田亮汰（１８）を獲得したことを発表した。契約は２０３０年まで。クラブによると、小野田は１週間のトライアルに参加した際に強い印象を残した。Ｕ―２３のフレンドリーマッチで４得点を挙げる活躍を見せるなど、説得力あるパフォーマンスを見せた。小野田はアウクスブルクを通じ「ドイツでプレーし、最終的にブンデスリーガに昇格することが長年の夢でした。将