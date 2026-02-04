アイスホッケー女子日本代表が３日、ミラノ・ロー・アイスホッケーアリーナで公式練習を行った。練習用アイスも含め約２時間、汗を流し、主将の小池詩織（道路建設ペリグリン）は「チームはいい雰囲気で練習出来ていると思う。良いコンディション」と語った。「スマイルジャパン」は、６日に１次リーグ初戦、フランス戦を迎える。小池によれば、今大会の氷はやや柔らかめ。「リンクも、普段より結構せまい」と印象を語った。滑