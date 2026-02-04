テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）の水曜コメンテーターを務めるジャーナリストの浜田敬子氏が４日、同番組を欠席した。司会の羽鳥アナウンサーが「きょう浜田さんはお休みです」とだけ伝え、理由の説明はなかった。