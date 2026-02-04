「広島２軍春季キャンプ」（３日、由宇）広島の育成ドラフト２位・岸本大希内野手（２４）が早期の支配下昇格を誓った。四国ＩＬｐ徳島時代には、アルバイトも経験した苦労人。支えてくれた両親への親孝行を誓う若鯉が、背番号３桁からの逆襲を狙う。ようやくつかんだ夢の舞台で必死に白球を追いかけている。背番号１２５の岸本がひときわ小さな体で奮闘中。「一球一球しっかり動きとかを確認しながらできている。いい練習が