「広島２軍春季キャンプ」（３日、由宇）広島２軍は広島県廿日市市の大野練習場で第１クールを打ち上げた。４日に宮崎県日南市に移動し、５日から第２クールをスタートさせる。常広羽也斗投手（２４）は猛アピールを宣言。５日に打撃投手を務め、その後はシート打撃に登板する予定で、「結果出して、１軍に上がれるようにしたい」と力を込めた。１、２日とブルペン入りし、視界は良好だ。「良い球があるので、手応えは何とな