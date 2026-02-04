「広島春季キャンプ」（３日、日南）期待の新助っ人がベールを脱いだ。広島のフレディ・ターノック投手（２７）が３日、今キャンプ初めてブルペン入りした。変化球も交えつつ、計３９球を投げ込んだ。「久しぶりのブルペンだったけどいい出来だったと思う」と充実感をにじませた。長い手足から放たれる直球は捕手・石原が低めに構えたミットに吸い込まれていった。試運転の段階で最速は１４４キロだったが、「悪くないと思う