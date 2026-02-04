人気レースクイーンの霧島聖子（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。“ピンクバー”で白レースのワンピドレス姿を披露した。「Pink#なまいきリボンスタジオでのお写真良いのが多いので数回に分けて投稿しますピンクのBARかわいい衣装がドレッシーだからコンカフェってよりもスナックぽい？？」とつづり、ピンク色にコーディネートされたバーでの白のレース地のワンピースドレス姿の写真をアップした。この