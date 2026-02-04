吉本新喜劇座員の小寺真理（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”際立つミニスカートの衣装ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「楽日でした！」と題して投稿。「雪山のミニスカ秘書でした！」と。“美脚”際立つミニスカートの衣装ショットを公開した。最後に「テレビ放送をお楽しみに〜」と締めた。ネットでは「綺麗」「めっちゃスタイルいい」「美脚きた」「美脚美女」「可愛過ぎる」などの声