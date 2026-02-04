「広島春季キャンプ」（３日、日南）広島の大卒２年目・岡本駿投手（２３）が小園のバットを真っ二つにへし折った。今キャンプ初めての実戦形式となるライブＢＰに登板。「真っすぐを多めに投げたけど、去年より力強くなっていると思った」と収穫を口にした。打者６人に対して計３０球を投じ、ヒット性の打球は２本。最速１４７キロは、この日登板した５投手の中で最も速かった。小園に対しては内角直球でバットを粉砕して遊