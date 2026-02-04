ベースメイクにこだわる大人女性に朗報。ディオールの名品ファンデーション「ディオール フォーエヴァー フルイド」が、この春さらなる進化を遂げて登場します。軽やかなつけ心地と高いカバー力、そしてメイク中も素肌まで美しく導くスキンケア発想が融合。光を味方につけたような仕上がりで、毎日のメイク時間が楽しみになる新作に注目です♡ 光とうるおいで魅せるスキン グロウ