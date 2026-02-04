公益社団法人「難病の子どもとその家族へ夢を」が2025年12月18日（木）に千葉県成田市のグリッサンドゴルフクラブで、チャリティーゴルフイベント「LOVE FAMILY CHARITY CUP ―HOPE IN ONE―」を開催。大会アンバサダーには横峯さくらプロが就任しました。 「家族の大切さを感じてほしい」横峯さくらがアンバサダー就任を発表 本イベントは、ゴルフを通じて「家族」という身近で基盤となる存