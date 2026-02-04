NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。2月5日放送の第89話では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に平和な時間が訪れる。 参考：『ばけばけ』を神秘的に見せる島根の舞台『ゲゲゲの女房』『VIVANT』でも重要なロケ地に トキのピンチにサワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）が駆けつけた第88話。 第89話では、ある朝、パタリと松野家へのごみの投げ捨てが止まる。これで本当に終わったのか、不