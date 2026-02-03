BLコミック『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』（光文社）が2025年9月5日（金）に発売され、10万部を突破した。 【画像】『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』池袋駅に2面セット・ポスター広告実施 『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』は10万部（紙＆電子2026年1月末現在）を突破し、先日発表された「BLアワード2026」の目玉部門である、総合部門ノミネート作にも選出された。「“ラブチェ”大