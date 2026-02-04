私はシズク（35）。3年前に離婚をして、今はアサヒ（小3）をひとりで育てています。離婚を機に心機一転したくて、2人で自然豊かな街に引っ越しをしてきました。アサヒは新しい街を気に入っていて、私もとても過ごしやすいです。ただ、別れた旦那（タイチ/36）は私の地元に住んでいるので、2か月に1回ほど、帰省する際はアサヒと元旦那を会わせています。ちなみに、元旦那と私は決して円満離婚をしたわけではありません。結婚してい