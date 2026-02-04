100人以上の社員らが顧客から総額31億円を超える金を不適切に受け取るなどしていた問題で、プルデンシャル生命は、新規の契約の販売活動を今月9日から90日間自粛することを発表しました。ガバナンス態勢や営業諸制度の抜本的見直しを最優先に実施するためだとしています。また、今月1日付で辞任した間原寛前社長は、今後いかなる形においてもプルデンシャル生命の業務に関与しないということです。