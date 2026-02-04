タイ国籍の当時12歳の少女が都内の違法マッサージ店で働かされていた事件を受け、警察庁の幹部らがタイ警察を訪問し、人身取引対策などを協議しました。【映像】植木百合子 風俗環境対策室長のコメント警察庁生活安全局・植木百合子 風俗環境対策室長「日本とタイの警察当局の連携を深めまして、両国のさらなる発展につながることを期待しています」3日、警察庁の幹部や警視庁の事件担当者らがタイ警察を訪問し、人身取引事件