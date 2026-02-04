【モデルプレス＝2026/02/04】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）より、主要キャストが総出演する最新特報映像が解禁された。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」キャスト総出演の特報映像解禁「坂本君に懸賞金が懸けられたよ。」北村匠海演じる南雲の不穏な一言から、息つく暇もなく坂本（目黒）が、愛する家族と平穏な日常を守るた