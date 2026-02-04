パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2026年1月31日、自身のインスタグラムを更新。笑顔ショットを披露した。「気持ちを込めて、悔いのないよう」志田選手は、「明日は、SJリーグ熊本大会です」といい、笑顔でピースするソロショットを2枚投稿。「気持ちを込めて、悔いのないよう精一杯を出し切ります」と意気込みを語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、自身のイラストがデザ