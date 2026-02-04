【本日の見通し】ドル円はドル高基調意識も、上値追いには警戒感 昨日の市場でドル円は一時156円台まで上昇。月曜日の米ISM製造業景気指数の好結果で、米国の景況感改善が好感されており、ドルは買われやすい地合い。土曜日からの連邦政府機関閉鎖についても、先週末上院が可決した修正法案を3日に下院も可決した。同日トランプ大統領が署名したことで、閉鎖は解消されることとなった。 こうした動きを受けて