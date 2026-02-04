第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東京都東支部予選・第２１回大田区長杯が８日に開幕する。過去１０年、７度決勝で対戦している東京城南ボーイズと志村ボーイズが１回戦（１１日）でいきなり激突する。春１４度・夏１２度出場の東京城南と春１５度・夏１７度、１９８６年夏から３季連続全国大会優勝の志村。支部をけん引してきた両雄が意地とプライドを懸けてぶつかる。※※※