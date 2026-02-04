4日（水）立春は寒さが和らぎそうです。＜4日（水）立春の天気＞日本付近は広く高気圧に覆われています。東日本や西日本では、日本海側も含めて日差しが届くでしょう。南から暖かい空気が流れ込み、立春の暦通り寒さがゆるむ見込みです。前日より風もおさまっておだやかな陽気になるでしょう。北日本の日本海側は気圧の谷の影響で、雨や雪の降るところがありそうです。気温が高くなるため平地では雨となり、屋根からの落雪や路面状