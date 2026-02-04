名古屋地方気象台は３日、名古屋市の１月の降水量が０・０ミリで、１８９１年の観測開始以来、最も少なかったと発表した。降水量が０・５ミリ未満の場合は、記録上は「ゼロ」としている。気象台によると、名古屋市の１月の平年値は５０・８ミリだが、昨年１２月２５日を最後にまとまった雨が降っていなかった。