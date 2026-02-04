俳優宍戸開（59）が3日夕、X（旧ツイッター）を更新。「物価高対策」について私見をつづった。高市早苗首相（自民党総裁）は1月31日、川崎市で行われた衆院選（2月8日投開票）の演説会で、円安が進んでいることをめぐり「『外為特会』の運用が（円安で）今、ホクホクの状態だ」などと発言し、物議を呼んでいる。こうした中、宍戸は3日夕の更新で「今、早急な物価高対策ってのは高市氏が総理の座にいないことだと思う…」と記した。