○経済統計・イベントなど １０：４５中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数 １７：５０仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：５５独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：３０英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １９：００ユーロ・消