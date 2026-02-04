３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円７５銭前後と前日と比べて１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円１０銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安だった。 国際商品市場で金など貴金属相場の下げが一服し、投資家心理が落ち着きを取り戻すなか、相対的な安全資産とされる米長期債が売られ米長期金利が上昇。日米金利差の拡大を意識し