４日の東京株式市場は売り優勢の地合いとなり、日経平均株価は大幅反落する展開が予想される。前日は直接的な手掛かり材料が見当たらないなか、先物主導で２０００円を超える大幅高に買われ、史上最高値を一気に更新したが、きょうはその反動が出そうだ。下値は５万４０００円台ラインを下回る可能性があり、外国為替市場やアジア株市場、米株価指数先物の動向などを横にらみに終始不安定な値動きとなることが想定される。前日を