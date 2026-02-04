韓国警察が、日本軍慰安婦被害者を侮辱した疑いを受けている保守系市民団体の代表を呼び出し、事情聴取を行っている。【写真】「まるで中世」慰安婦を“売春”として起訴された韓国元教授ソウル瑞草（ソチョ）警察署は2月3日、保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」の代表であるキム・ビョンホン氏を、虚偽事実流布などの容疑で被疑者として出頭させ、調査している。同日午前9時43分ごろ、瑞草警察署に出頭したキム代表は「平和